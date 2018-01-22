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Александр Васильев передал Михаилу Ведерникову «Карту убитых дорог» Псковской области

Депутат Госдумы, лидер движения «Убитые дороги» Александр Васильев передал врио губернатора Михаилу Ведерникову «Карту убитых дорог» Псковской области, которая, как он рассчитывает, поможет областным властям при распределении бюджетных средств на ремонт дорог по принципу приоритетности.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на встрече врио губернатора с представителями Псковского регионального отделения ОНФ А. Васильев подчеркнул эффективность проекта «Карта убитых дорог», отметив, что для многих чиновников она должна стать палочкой-выручалочкой.

«В карте убитых дорог отмечено 275 объектов, из них 70 в Пскове, 4 из них в прошлом году отремонтированы», - отметил депутат, добавив, что эта работа является результатом взаимодействия органов власти и общественников. Александр Васильев выразил надежду, что карта убитых дорог Псковской области будет детально изучена, а мнение граждан о том, какие дороги региона должны быть отремонтированы в первую очередь, будет учтено.

Михаил Ведерников напомнил ранее озвученное поручение создать рабочую группу, которая будет в том числе распределять средства на ремонт дорог в регионе, и предложил включить в нее состав представителей ОНФ. Состав группы он распорядился сформировать в течение недели. Также врио губернатора рекомендовал муниципалитетам тоже включать в свои комиссии представителей ОНФ и высказал уверенность, что если карта убитых дорог - эффективный инструмент, то и власти региона, и муниципальные власти должны им руководствоваться при распределении бюджетных средств на дороги.

Вице-губернатор Александр Кузнецов предложил сверить часы с точки зрения объективности данных, представленных в карте убитых дорог, чтобы получить более объективную картину, какие дороги нужно ремонтировать в первую очередь.