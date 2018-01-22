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В Псковской области усилят меры по обеспечению безопасности дорожного движения в преддверии начала туристического сезона

Усилить меры по обеспечению безопасности дорожного движения в Псковской области в преддверии начала туристического сезона распорядился врио губернатора Михаил Ведерников.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на встрече врио губернатора с представителями псковского регионального отделения ОНФ председатель ФАСПО Олег Мыслевич заострил внимание на большом количестве опасных участков дорог на территории области. На некоторых из них ДТП случаются регулярно, подчеркнул он и предложил в преддверии начала туристического сезона повести мониторинг таких участков в направлениях Псков - Печоры, Псков - Пушкинские Горы и Псков - Петербург, а также принять меры, чтобы они стали безопасными для участников дорожного движения.

Вице-губернатор Александр Кузнецов напомнил, что паспортизация дорог в регионе уже была проведена, но ее нужно проверить на соответствие реалиям сегодняшнего дня с учетом изменений законодательства

Михаил Ведерников сообщил, что на следующей неделе состоится заседание областной комиссии по безопасности дорожного движения, «на которой будет обсуждаться, а все ли мы делаем для обеспечения безопасности на дорогах». «Есть несчастные случаи, на которые мы повлиять не можем, но есть аварийные участки дорог, где есть смысл установить камеры видеофиксации или принять другие меры», - отметил врио губернатора.