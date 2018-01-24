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В Пскове сменился подрядчик, обслуживающий городские светофоры

Общество с ограниченной ответственностью «Комсервис» стало победителем аукциона на выполнение комплекса работ по содержанию технических средств организации дорожного движения (светофорных объектов) в Пскове. Такая информация опубликована 24 января на сайте госзакупок. Один из учредителей компании – Юрий Бурлин. Ранее он руководил ООО «Монтаж СК», которое занималось обслуживанием светофоров в Пскове.

Аукцион проводился 18.01.2018 г. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 11 млн рублей.

Организация предложила стоимость контракта 10 млн 780 тыс. рублей. В аукционе участвовали еще две фирмы - ООО «СК-Сервис» (один из учредителей – Юрий Бурлин), заявка не соответствует, цена - 10 млн 780 тыс. рублей и ООО «ГРСУ-1» с предложением 10 млн 835 тыс. рублей.

Подрядчик должен выполнять работы по содержанию 66 светофоров в Пскове, в том числе окрашивание шкафа контроллера и других элементов, менять повреждённое оборудование светофорных объектов, выполнить пусконаладочные работы. Сроки выполнения работ: с даты подписания муниципального контракта по 31 декабря 2019 года.