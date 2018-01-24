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Перевозчики из Эстонии будут платить за проезд по российским дорогам

Россия ввела плату за проезд по автомобильным дорогам для грузовых перевозчиков из Эстонии. Как сообщает «Лента.ру», соответствующее постановление правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Сбор взимается с грузовиков с максимальной разрешенной массой 3,5-12 тонн.

Ранее плату установили для фур, зарегистрированных в Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Люксембурге, Нидерландах, Польше, Румынии, Словакии, Туркменистане, Чехии, Швейцарии, Швеции, Латвии и Литве.

Перевозчики обязаны заплатить не позднее суток с момента въезда в Россию.

В апреле 2016 года правительство России увеличило для иностранных перевозчиков размер платы за проезд по территории страны. Сумма годового сбора выросла с 60 тысяч до 120 тысяч рублей, а суточного - с 350 до 850 рублей.