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На пересечении улицы Некрасова и Комсомольского переулка в Пскове закрыто движение транспорта

В связи с выполнением работ по реконструкции инженерных сетей по Комсомольскому переулку в Пскове с 8.00 25 января по 24.00 26 января закрыто движение транспортных средств на участке улицы Некрасова в районе пересечения с Комсомольским переулком.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании поездок.

Водителям рекомендуется внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.