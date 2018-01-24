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В 2018 году на федеральных трассах в Псковской области установят три светофора

В 2018 году на федеральных трассах в Псковской области установят три светофора. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании комиссии по безопасности дорожного движения сообщил представитель ФКУ «Севзапуправтодор».

Он рассказал, что в 2016 году в Псковской области были выявлены два очага аварийности на федеральных трассах, оба они ликвидированы в 2017 году. Один из них - в административных границах города Пскова.

За минувший год на федеральных трассах было нанесено 173 тысячи квадратных метров разметки, установлены 4 светофорных объекта, 4 км барьерного ограждения, 30 км линий искусственного освещения.

В 2018 году работа по освещению федеральных трасс будет продолжена. Будут установлены три светофорных объекта. На 59 пешеходных переходах установят дублирующие знаки на г-образных опорах.