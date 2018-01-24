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До 2024 года 23 участка региональных дорог в 14 районных центрах Псковской области подсветят

До 2024 года на 23 участках региональных дорог в 14 районных центрах смонтируют искусственное освещение. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании комиссии по безопасности дорожного движения сообщил заместитель председателя государственного комитета Псковской области по транспорту Максим Мартынкевич.

По его словам, комитетом разработан план обеспечения безопасности дорожного движения на региональных дорогах в Псковской области в 2018 году.

Так, на автодороге Старый Изборск - Палкино - Остров в Палкино будет установлена автобусная остановка.

На опасных участках автомобильных дорог будет произведена установка недостающего барьерного ограждение общей длиной 2600 погонных метров.

Кроме того, комитетом разрабатывается программа на 2018-2024 гг. по установке искусственного освещения в границах населенных пунктов на 23 участках (82 км) в 14 районных центрах вблизи образовательных учреждений. В 2018 году комитет займется разработкой проектной документации для монтажа искусственного освещения на двух автомобильных дорогах в Опочке и Пушкинских Горах.