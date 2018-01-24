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«Убитые дороги Пскова» продолжают прием обращений по проекту «О дорога Х»

Движение «Убитые дороги Пскова» продолжает прием обращений в рамках проекта «О дорога Х». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей активисты движения.

Жители деревень под Пушкинскими Горами несколько лет ждали ремонта дороги Пушкинские Горы - Бирюли протяженностью 8 километров. В 2017 году долгожданная реконструкция была проведена - заменили грунтовое покрытие на асфальтовое, построили девять автобусных остановок с наружным освещением и 28 съездов с дороги. Однако, не ко всем домам были организованы доступные съезды. Бетонные плиты, которые теперь выполняют роль мостов с дороги к участкам, в некоторых местах оказались положены с большим уклоном. «Убитые дороги» направили обращение в госкомитет Псковской области по транспорту. «Нас заверили, что бетонные плиты - это проектное решение, и для дороги 5-й категории это допустимый вариант. Подрядчик готов идти на встречу и исправит недочеты в рамках гарантии за свой счет при наступлении благоприятных погодных условий», - пояснили в организации.

Если вы решили обратиться по яме, разметке, знаку, заросшей обочине, следуйте алгоритму:

определить, что это за дорога - федеральная, региональная или муниципальная;

определить, кто за нее отвечает. Если дорога федеральная - это филиал Росавтодора в вашем регионе, если региональная - смело пишите губернатору, если муниципальная - то администрации города, района, сельского поселения.

если нет возможности или желания выяснить, кому принадлежит дорога, можно обратиться в ГИБДД - она направят предписание собственнику дороги.

Много обращений поступает и по дворам. Новых пешеходных дорожек и парковок не дождались в прошлом году жители домов №44 и №46 на ул. Кузбасской Дивизии. Работы были начаты в августе, но рабочие не успели их завершить, и теперь жители вынуждены ходить по грязи, а водители объезжать торчащие люки. «Мы направили обращение в управление городского хозяйства, чтобы там пояснили, будут ли предприняты какие-либо санкции к подрядной организации, осуществлявшей работы, если сроки контракта все-таки были нарушены, и когда планируется завершение ремонтных работ в этих дворах», - пояснили в «Убитых дорогах Пскова».

Ул. Шестака до прошлого года была «страшным сном» для псковских автомобилистов. Улица, где расположены многоквартирные дома, гаражный кооператив и детская поликлиника, находилась в ужасающем состоянии, и вот просьбы псковичей были услышаны и на улице провели капитальный ремонт. Ремонтом только ул. Шестака не ограничились - был расширен и участок Рижского проспекта от ул. Западной до ул. Шестака.

«Работы уже закончились, а новая полоса для движения до сих пор никак не обозначена. Непонятно, что это - карман для парковки или все-таки новая полоса. Вот и получилось, что автомобилисты этот отрезок использовали и для парковки, и для движения. На этот раз обращение ушло в ГИБДД. Сегодня состоялась выездная проверка совместно с ГИБДД и УГХ. Было решено установить перед расширением знак "Остановка запрещена" и "Начало полосы движения"», - пояснили активисты движения.

Если в вашем городе также после ремонте забыли установить дорожные знаки или нанести разметку, вы можете обратиться в местный отдел ГИБДД.

Шаблоны обращений можно скачать ЗДЕСЬ.

Напомним, проект «О дорога Х» реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества.