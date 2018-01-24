ООО «ДорСтройСервис» отремонтирует 10 километров автодороги Неелово-Кудина Гора-Печоры

Общество с ограниченной ответственностью «ДорСтройСервис» стало победителем аукциона на выполнение работ по ремонту автодороги регионального значения Неелово-Кудина Гора-Печоры на участке км 0+000 - км 10+000 в Псковском районе Псковской области. Об этом сообщается в документах на сайте госзакупок.
Подрядчик должен выполнить ремонт дорожной одежды, укрепление обочин, установить новые автобусные павильоны, отремонтировать пересечения и примыкания, выполнить ремонт водопропускной трубы.
Начальная (максимальная) цена контракта составила 125 млн 13 тысяч 530 рублей. Источник финансирования - бюджет Псковской области.
Сроки выполнения работ - со дня заключения контракта по 30 сентября 2018.