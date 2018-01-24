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Отремонтировать участок дороги «Самухново - Белохвостово» обязала администрацию Палкинского района прокуратура

Прокуратурой Палкинского района проведена проверка по жалобе местного жителя по вопросу ненадлежащего состояния автомобильной дороги, ведущей к его дому. По результатам проверки выявлены нарушения в деятельности администрации Палкинского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области обеспечения безопасности дорожного движения относится осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района при осуществлении дорожной деятельности.

Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что на протяжении 1,5 км автомобильной дороги «Самухново - Белохвостово» имеются множественные просадки и выбоины, затрудняющие движение транспортных средств.

В целях устранения нарушений закона прокурором Палкинского района в Палкинский районный суд направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию района привести автомобильную дорогу в соответствие с требованиями действующего законодательства.