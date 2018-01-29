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Жители Великих Лук пожаловались Михаилу Ведерникову на плохую уборку некоторых улиц

Жители Великих Лук пожаловались врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову на плохую уборку некоторых улиц города. Как следует из жалоб, опубликованных на сайте ведерников.рф, снежная каша вперемешку с песком во дворах и на улицах является проблемой не только для пешеходов, но и для водителей, буксующих в снежных колеях.

Без внимания коммунальщиков остаются грунтовые дороги частного сектора: ул. Карцево, Колхозная, пер. Колхозный, ул. Чехова, Проектная, Полярная. При этом горожане отмечают, что звонки в ЕДДС не дают результата.



Ответственным за решением этих проблем назначен глава администрации города Игорь Чевжик.