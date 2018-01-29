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В Пскове необходимо осветить 66 пешеходных переходов

В Пскове необходимо осветить 66 пешеходных переходов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил начальник УГХ Пскова Алексей Захаров на сегодняшней встрече активистов общественного движения «Убитые дороги» с руководством города.

По словам депутата Госдумы, лидера движения Александра Васильева, работа городских властей, которая проводится в части освещения пешеходных переходов, заметна, «и хотелось бы, чтобы она продолжалась». «Улицы и пешеходные переходы должны быть безопасными», - подчеркнул он. В числе объектов, требующих дополнительного, более современного освещения, депутат отметил Ольгинский мост.

Начальник УГХ Алексей Захаров пояснил, что за счет средств дорожного фонда и госкомитета по транспорту в Пскове планируется осветить 44 км дорог. «Надо осветить 66 пешеходных переходов, также в преддверии Ганзы хотелось обратить внимание на освещение въездов в город», - сообщил он.