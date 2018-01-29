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Псковская ГИБДД за минувший год возбудила 322 дела об административном правонарушении за ненадлежащее содержание дорог

Псковская ГИБДД за минувший год возбудила 322 дела об административном правонарушении за ненадлежащее содержание дорог. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области полковник полиции Юрий Шестаков.

По его словам, почти треть ДТП в регионе происходит из-за неудовлетворительного качества дорог. Юрий Шестаков призывает всех неравнодушных граждан в случае выявления нарушений при содержании дороги, обращаться в ГИБДД с жалобой.

Замначальника УГИБДД УМВД России по Псковской области напомнил, что указом президента Российской Федерации от 31 декабря 2017 года №652 сокращается численность МВД России. Организационно-штатными мероприятиями предусмотрено в том числе сокращение численности подразделений Госавтоинспекции Псковской области. «Безусловно, этот процесс негативно влияет на работу, увеличивается нагрузка, однако подразделения Госавтоинспекции способны имеющимися силами и средствами осуществлять возложенные на них обязанности», - добавил Юрий Шестаков.