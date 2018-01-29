Псковская ГИБДД за минувший год возбудила 322 дела об административном правонарушении за ненадлежащее содержание дорог. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области полковник полиции Юрий Шестаков.
По его словам, почти треть ДТП в регионе происходит из-за неудовлетворительного качества дорог. Юрий Шестаков призывает всех неравнодушных граждан в случае выявления нарушений при содержании дороги, обращаться в ГИБДД с жалобой.
Замначальника УГИБДД УМВД России по Псковской области напомнил, что указом президента Российской Федерации от 31 декабря 2017 года №652 сокращается численность МВД России. Организационно-штатными мероприятиями предусмотрено в том числе сокращение численности подразделений Госавтоинспекции Псковской области. «Безусловно, этот процесс негативно влияет на работу, увеличивается нагрузка, однако подразделения Госавтоинспекции способны имеющимися силами и средствами осуществлять возложенные на них обязанности», - добавил Юрий Шестаков.