АвтоМир / Дороги

Активисты ОНФ в Псковской области поддержали просьбу жителей Завокзалья об асфальтировании дорог

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области поддержали просьбу жителей микрорайона Завокзалье в областном центре о необходимости асфальтирования участков дорог на улицах Железнодорожной и 1-й Полевой. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального исполкома ОНФ.

В псковский ОНФ поступило обращение от жителей Пскова, в котором жители констатируют аварийное состояние асфальтового покрытия на пересечении улиц Железнодорожной и 1-й Полевой, а также ненадлежащее состояние дорожного покрытия улицы 1-я Полевая в микрорайоне Завокзалье. Граждане указали, что размыв дорожного покрытия, выбоины приводят к тому, что в осенне-весенний период улицы становятся труднопроходимыми как для людей, так и для проезда транспорта.

«Жители микрорайона просят заасфальтировать отрезок улицы Железнодорожной от дома №17 до пересечения ее с улицей 1-й Полевой длиной 200 м, а также произвести капитальный ремонт грунтовой дороги на улице 1-й Полевой на участке длиной 200 м. Граждане отмечают, что дорогами пользуются жители микрорайона, работники предприятий, школьники, ездят машины. Из-за аномальных осадков в последнее время дорога на 1-й Полевой улице пребывает в непригодном состоянии практически девять месяцев в году, а грейдирование и ямочный ремонт малоэффективны. В ненастную погоду огромные ямы затоплены дождевой водой, на обочинах скользкая грязь, люди сами положили куски бордюрных плит, чтобы хоть как-то пересекать «убитую дорогу», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Псковской области Сергей Елизаров.

Общественники направили на имя главы администрации города Пскова обращение с просьбой рассмотреть данный вопрос.

К настоящему времени благодаря позиции неравнодушных граждан, активно подключившихся к проекту «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», из 275 участков, отмеченных на интерактивном сайте «Карта убитых дорог» в регионе, на 62 проведен ямочный ремонт, 29 дорог отремонтировано. Обновленный антирейтинг дорог в областном центре эксперты Народного фронта направили главе администрации города Пскова с целью включения участков дорог в планы ремонта на 2018 года.