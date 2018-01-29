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Общественники добились корректировки дорожной разметки на участках Гдовского шоссе

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области добились внесения изменений в проект организации дорожного движения на ряде участков Гдовского шоссе в Псковском районе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения ОНФ, в организацию поступил ряд обращений по поводу нанесенной горизонтальной разметки на Гдовском шоссе в Псковском районе на участках автодороги вблизи населенных пунктов Елизарово, Великое поле, Ольха. В них отмечалось, что на некоторых отрезках дороги ранее была сплошная разделительная линия, а теперь прерывистая, разрешающая обгон. Видимость там ограниченная, а интенсивность движения достаточно плотная, что создает предпосылки к ДТП.

Вопрос организации безопасности дорожного движения обсуждался на круглом столе с участием экспертов, где общественники обратили внимание специалистов на необходимость внесения корректировки в элементы обустройства для обеспечения безопасности дорожного движения на указанных участках Гдовского шоссе. После чего состоялось экспертное совещание с выездом на указанные отрезки автодороги с участием представителей отдела ГИБДД УМВД России по региону, бюджетного учреждения по ремонту дорог и общественников.

В ходе выездного совещания общественники отметили опасный участок в районе 26-м км дороги по Гдовскому шоссе, где необходимо нанести сплошную линию разметки и установить запрещающие обгон знаки. «На одном из участков мы зафиксировали одновременно наличие предупреждающего знака «Обгон запрещен» и нанесенной прерывистой горизонтальной разметки, которая обгон разрешает. В данном направлении пролегает туристический маршрут к Спасо-Елиазаровскому монастырю. Интенсивность движения высокая, и в темное время суток создается реальная опасность для водителей. Данная ситуация может провоцировать ДТП и должна быть исправлена», - сообщил член регионального штаба ОНФ в Псковской области Олег Мыслевич.

По итогам выездного совещания были сформированы предложения по внесению изменений в существующие элементы обустройства на обозначенных участках Гдовского шоссе в Псковском районе для рассмотрения на межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения.

«Наши предложения рассмотрены, по ним вынесено положительное решение. Госкомитет Псковской области по транспорту проинформировал нас, что корректировка горизонтальной дорожной разметки на указанных участках автодороги по Гдовскому шоссе и устранение разночтений в части линий горизонтальной разметки и дорожных знаков будет возможна при благоприятных погодных условиях в весенне-летний период 2018 года. Мы будем держать это на контроле, также продолжим мониторинг в части организации дорожного движения на региональной и федеральной автодорожной сети, проходящей по территории Псковской области, и, в первую очередь, туристических маршрутов», - сообщил Мыслевич.