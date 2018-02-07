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Опрос: Жителей Пскова приглашают высказать мнение о транспортной доступности центра города

Жителей Пскова приглашают высказать мнение о транспортной доступности центра города. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

В рамках участия Пскова в проекте «Мультимодальные города. Переход к городским устойчивым транспортным системам» программы «Интеррег. Регион Балтийского моря» 2014-2020, администрация муниципалитета приглашает псковичей высказать свое мнение о транспортной и пешеходной доступности исторической части города в пределах окольной стены. Анкетирование анонимное, не требует указания персональных данных и регистрации. Ответить на вопросы можно по ссылке.

Руководитель отдела по реализации программ приграничного сотрудничества администрации города Кристина Кобызь рассказала, что проект «Мультимодальные города. Переход к городским устойчивым транспортным системам» направлен на создание эффективной и устойчивой транспортной системы Пскова, используя лучшие европейские и российские инструменты и практики. Работа по проекту реализуется в рамках партнерства 17 участников из 8 европейских стран: Германия, Польша, Швеция, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и России. С российской стороны в реализации проекта принимают участие Администрация города Пскова и МЦСЭИ «Леонтьевский центр» (ассоциированный участник), который представлен ведущими экспертами сетиGreen Mobility «Экомобильность: создавая доступную и безопасную среду».

«Основной фокус, безусловно, направлен на развитие устойчивого транспорта», - пояснила Кристина Кобызь и добавила, что речь идет о четкой работе сети общественного транспорта, развитии вело и пешеходной инфраструктуры, которые являются альтернативой автомобильному транспорту в части снижения транспортной загрузки города, улучшения городской экологии и здоровья населения.