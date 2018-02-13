←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Псков-Лада» Зимняя резина в подарок
Минус один кирпич
осаго падает
Пересдача для всех
январский проездной дешевле
как рулить в гололед
Три новых светофора
137 несчастных пешеходов
122 тысячи машин
смертельное дтп на Рижском
Шел, упал, очнулся...
Зайцев на мороз!?
ещё Дороги 13.02.2018 09:2415 Правительство РФ выделило 750 млн рублей на строительство и ремонт дорог в Псковской области 13.02.2018 12:220 Мобильный комплекс фотовидеофиксации установлен сегодня на Юбилейной 13.02.2018 09:2415 Правительство РФ выделило 750 млн рублей на строительство и ремонт дорог в Псковской области 12.02.2018 12:180 Два мобильных комплекса фотовидеофиксации установлены сегодня на Рижском проспекте 12.02.2018 09:410 В Пскове на перекрестке Инженерной и Индустриальной не работает светофор 11.02.2018 20:350 В понедельник на трассе Р-23 будет ограничено движение в связи с дорожными работами
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Правительство РФ выделило 750 млн рублей на строительство и ремонт дорог в Псковской области

13.02.2018 09:24|ПсковКомментариев: 15

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении в 2018 году межбюджетных трансфертов субъектам федерации на финансирование дорожной деятельности, сообщает сайт правительства РФ.

«Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2018 году межбюджетных трансфертов в общем объёме 17,05 млрд рублей из федерального бюджета между 30 субъектами федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что средства предоставляются в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы «Развитие транспортной системы».

Псковская область получит 300 млн рублей на выполнение целевых показателей региональных программ, предусматривающих осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития РФ проектов, и 450 млн рублей на мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений.

Согласно сообщению, на реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития проектов направляются межбюджетные трансферты бюджетам 17 регионов в объёме 6,82 млрд руб. На финансирование проектов, реализуемых с применением механизмов государственно-частного партнёрства, - 5,13 млрд руб. бюджетам двух регионов. На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений - 5,1 млрд руб. бюджетам 11 регионов.

«Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2018 год. Распределение трансфертов одобрено на заседании трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений», - говорится в сообщении.

Теги: #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 15Версия для печати
опрос
Помогает ли вам наклейка «Ш» (шипованная резина)?
В опросе приняло участие 1450 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
13.02.2018, 12:431 Схема движения общественного транспорта в Пскове изменится в воскресенье в связи с Масленицей 13.02.2018, 12:220 Мобильный комплекс фотовидеофиксации установлен сегодня на Юбилейной 13.02.2018, 11:456 Интерактив: Обратите внимание на яму у автобусной остановки 13.02.2018, 11:010 Выгодное предложение по выкупу автомобиля ждет псковичей в автосалоне «Прагматика»
13.02.2018, 10:480 Верховный суд объяснил, когда автовладелец освобождается от ответственности за нарушение правил 13.02.2018, 10:398 Лишь 5 экипажей ГИБДД с нового года патрулируют город Псков 13.02.2018, 09:564 Выхлоп мотоциклов оказался вреднее автомобильного 13.02.2018, 09:290 Компания «Глэдис» приглашает клиентов за автомобильными стеклами
13.02.2018, 09:2415 Правительство РФ выделило 750 млн рублей на строительство и ремонт дорог в Псковской области 13.02.2018, 08:510 Пожилую женщину с ребенком сбил водитель «Фольксвагена» на светофоре в Великих Луках 12.02.2018, 17:425 Массовые проверки ждут водителей на дорогах Псковского района 13 февраля 12.02.2018, 12:180 Два мобильных комплекса фотовидеофиксации установлены сегодня на Рижском проспекте
12.02.2018, 10:530 «Глэдис» открыл еще один магазин выдачи товаров на улице Леона Поземского в Пскове 12.02.2018, 09:410 В Пскове на перекрестке Инженерной и Индустриальной не работает светофор 11.02.2018, 20:350 В понедельник на трассе Р-23 будет ограничено движение в связи с дорожными работами 11.02.2018, 18:5228 Интерактив: «бессовестная» парковка у «Магнита Семейного»
11.02.2018, 10:354 Автоледи отделалась ушибами после лобового столкновения с микроавтобусом в Великолукском районе 11.02.2018, 09:220 На два года лишили водительских прав жителя Псковского района за вождение в нетрезвом виде 10.02.2018, 12:546 Работы на надземном пешеходном переходе в Пскове затрудняют движение по трассе Р-23 10.02.2018, 12:103 На Крестовском шоссе столкнулись  «Форд» и «Шкода»
10.02.2018, 11:561 В Пскове на перекрестке Октябрьский - Некрасова не работает светофор 09.02.2018, 21:2911 Первые АЗС под новым брендом Circle K в России появятся в марте в Пскове и Мурманске 09.02.2018, 15:362 В Великих Луках второй месяц не работает светофор на перекрестке улицы Ставского и проспекта Ленина 09.02.2018, 12:2117 Опрос: Жителей Пскова приглашают высказать мнение о транспортной доступности центра города
09.02.2018, 09:480 «Опель» и «Шкода» столкнулись на перекрестке Рижского проспекта и ул. Юбилейной в Пскове 09.02.2018, 08:451 Водитель маршрутки при обгоне столкнулся с «Грейт Вол» в Великих Луках, пострадал 1 человек 08.02.2018, 16:0917 Ямы «латают» на Рижском проспекте в районе «четырех углов» 08.02.2018, 11:173 Росавтодор проработает вопрос выделения дополнительного финансирования объектов дорожного строительства в Псковской области
08.02.2018, 11:115 Водитель или собственник автомобиля должен быть оповещен перед эвакуацией транспортного средства - законопроект 08.02.2018, 09:154 Участники двух ДТП на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе получили ушибы и ссадины  08.02.2018, 09:0120 В Пустошке в результате ДТП погиб водитель «Шкоды», три человека госпитализированы 08.02.2018, 08:1614 В регионах появятся структуры-сборщики штрафов за нарушение ПДД
07.02.2018, 19:527 Общественники добились корректировки дорожной разметки на участках Гдовского шоссе 07.02.2018, 16:546 В Пскове планируют провести работы по грейдированию участка улицы Нововойсковой 07.02.2018, 16:034 Центр Пскова перекроют 18 февраля 07.02.2018, 14:541 Мобильный комплекс фотовидеофиксации установлен сегодня на Ипподромной
07.02.2018, 12:484 Пскович пойдет под суд из-за поддельного водительского удостоверения 07.02.2018, 12:330 Два пассажира пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Опочецком районе 07.02.2018, 11:085 Эксперт рассказал, как получить компенсацию за «колесо в яме». ВИДЕО 07.02.2018, 08:531 Водитель «Лады» врезался в припаркованный грузовик на трассе в Невельском районе
06.02.2018, 17:054 Правила движения автомобилей по заснеженной дороге напоминают псковичам спасатели 06.02.2018, 16:402 В Пскове задержали пьяного водителя иномарки 06.02.2018, 12:030 Мобильный комплекс фотовидеофиксации замечен сегодня на проспекте Энтузиастов 06.02.2018, 11:4732 Фотофакт: А когда дороги чистить будут?
06.02.2018, 10:560 Акции «Значок жизни» и «Автокресло - детям» прошли в Великих Луках 06.02.2018, 09:581 Пять пьяных водителей задержали на дорогах Псковской области в понедельник 05.02.2018, 16:1415 На МКАДе задержали автомобиль актера Панина, за которым числится около 250 нарушений 05.02.2018, 12:050 От дома по улице Индустриальной в Пскове угнан белый ВАЗ
05.02.2018, 11:510 В Дедовичском районе столкнулись «Купава» и «КАМАЗ» 05.02.2018, 11:150 Псковские росгвардейцы задержали нетрезвого водителя, благодаря сработавшей сигнализации на АЗС 05.02.2018, 09:340 Porsche планирует вдвое повысить инвестиции в выпуск электромобилей 05.02.2018, 08:560 Мальчик пострадал в ДТП на дороге Псков - Гдов
03.02.2018, 14:0912 Фотофакт: Легче знаки поставить, чем ямы засыпать? 02.02.2018, 13:252 Активисты ОНФ в Псковской области поддержали просьбу жителей Завокзалья об асфальтировании дорог 02.02.2018, 09:361 Пьяный водитель «ВАЗа» без прав угодил в кювет в Гдовском районе 01.02.2018, 19:382 ГИБДД призывает псковичей с учетом неблагоприятных погодных условий быть внимательными на дороге
01.02.2018, 17:253 На пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове не работает светофор 01.02.2018, 15:410 За неделю псковские спасатели 27 раз выезжали на ДТП 01.02.2018, 15:062 Псковичи могут пройти тест-драйв на автомобиле LADA и стать участниками розыгрыша призов от AutoGoda 01.02.2018, 13:220 ДТП затрудняет движение на улице Леона Поземского в Пскове
01.02.2018, 10:154 Зимнюю резину получат в подарок в феврале покупатели LADA в дилерском центре «Псков-Лада» 01.02.2018, 09:580 В Пскове на ул. Вокзальной горел «Ситроен» 01.02.2018, 09:480 В Стругах Красных водитель «Опеля» не пропустил «Форд», погибла пассажирка 01.02.2018, 09:200 Юные великолучане обыграли различные дорожные ситуации
31.01.2018, 13:2015 Контролеры выявили 1541 безбилетного пассажира в автобусах «Псковпассажиравтотранса» 31.01.2018, 12:550 ДТП затрудняет движение на Рижском проспекте в Пскове 31.01.2018, 12:230 Почти 3 тысячи водителей в Псковской области за 2017 год попались за рулем пьяными 31.01.2018, 12:125 Псковская ГИБДД за минувший год возбудила 322 дела об административном правонарушении за ненадлежащее содержание дорог
31.01.2018, 12:017 С 18 марта в случае вынужденной остановки или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток водители обязаны носить световозвращающий жилет 31.01.2018, 11:580 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня на Юбилейной 31.01.2018, 11:377 31 раз за 2017 год водители в Псковской области пытались дать взятки сотрудникам ГИБДД 31.01.2018, 11:2614 Меньше трети сдающих на права в Псковской области добиваются успеха с первого раза
31.01.2018, 11:190 В 2017 году на дорогах Псковской области отмечено сокращение всех показателей аварийности 31.01.2018, 11:1212 «Вафельница» может появиться в Пскове на площади Ленина и на Четырех углах 31.01.2018, 10:251 На улице Алтаева в Пскове пенсионерка попала под колеса «Форда» 31.01.2018, 09:320 На трассе в Островском районе водитель «Форда» съехал в кювет и опрокинулся
30.01.2018, 16:062 В Пскове необходимо осветить 66 пешеходных переходов 30.01.2018, 15:3813 «Культурным слоем, накопившимся за 30 лет», назвал Александр Братчиков придорожные газоны 30.01.2018, 15:2814 Активисты «Убитых дорог» готовы научить подрядчиков ремонтировать дороги Пскова 30.01.2018, 15:067 «Карту убитых дорог Пскова» представил Александр Васильев руководству города
© Псковская Лента Новостей, 2000-2017

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Информация, размещенная на сайте, предназначена для лиц, достигших 18-летнего возраста

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+
8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru