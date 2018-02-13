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Правительство РФ выделило 750 млн рублей на строительство и ремонт дорог в Псковской области

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении в 2018 году межбюджетных трансфертов субъектам федерации на финансирование дорожной деятельности, сообщает сайт правительства РФ.

«Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2018 году межбюджетных трансфертов в общем объёме 17,05 млрд рублей из федерального бюджета между 30 субъектами федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что средства предоставляются в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы «Развитие транспортной системы».

Псковская область получит 300 млн рублей на выполнение целевых показателей региональных программ, предусматривающих осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития РФ проектов, и 450 млн рублей на мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений.

Согласно сообщению, на реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития проектов направляются межбюджетные трансферты бюджетам 17 регионов в объёме 6,82 млрд руб. На финансирование проектов, реализуемых с применением механизмов государственно-частного партнёрства, - 5,13 млрд руб. бюджетам двух регионов. На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений - 5,1 млрд руб. бюджетам 11 регионов.

«Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2018 год. Распределение трансфертов одобрено на заседании трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений», - говорится в сообщении.