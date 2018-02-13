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«Псковавтодор» заключил первый в этом году контракт на ремонт дорог

«Псковавтодор» приступил к реализации плана по ремонту дорог на 2018 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области. В частности, госпредприятие заключило контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Неелово - Кудина Гора - Печоры в Псковском районе, сообщили в «Псковавтодоре». Планируется привести в порядок участок протяженностью 10 км.

Здесь будут выполнены фрезеровка существующего асфальтобетонного покрытия и устройство нового. Дорожники отремонтируют расположенную на участке трассы трубу и дорожное покрытие на съездах, укрепят обочины. Вдоль дорожного полотна вырубят кустарник, заасфальтируют девять автобусных остановок и разместят современные металлические автопавильоны. На дороге будут установлены новые дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерные ограждения, выполнена термопластиком дорожная разметка.

Согласно контракту, работы завершатся 30 сентября. На эти цели из областного бюджета выделено 125 млн рублей.

Кроме того, в ближайшее время предприятие заключит контракты на ремонт участков дорог Дедовичи - Дно - Костыжицы, Порхов - Дно, Грызавино - Малая Губа общей стоимостью 86 млн рублей. Также до 1 сентября этого года будут завершены работы на участке автомобильной трассы Заполье - Гдов, начатые в прошлом году.