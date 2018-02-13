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Представители СНТ «Восток» ознакомились с финальным этапом проектирования нового моста через Кебь

13 февраля в Государственном комитете Псковской области по транспорту состоялась встреча с членами правления СНТ «Восток», на котором была представлена проектная документация строительства участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения с мостом через реку Кебь.

Присутствующих ознакомили с финальным этапом проектирования строительства объекта. На данный момент проект готовится к согласованию в Северо-Западном территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству. Далее проект будет передан в Госэкспертизу. Проектом предусматривается строительство подъезда с новым железобетонным мостом. Общая протяженность участка строительства составляет 238 метров, в том числе мост длинной 27 м и шириной 8 м с односторонним тротуаром для пешеходов.

Начало реализации проекта запланировано на II полугодие 2018 года.