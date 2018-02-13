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Подписано соглашение с Росавтодором о предоставлении субсидий на реконструкцию «сельских» автодорог в Псковской области

13 февраля между администрацией Псковской области и Федеральным дорожным агентством подписано соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в размере 183 млн рублей в рамках реализации государственной программы Российской Федерации по развитию сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту, указанные средства будут направлены на выполнение работ по реконструкции автодороги Загузье - Хотовань - Заклинье - граница Порховского района (на участке км 22+000 - км 23+250) в Дновском районе и автодороги Ущицы - Борок в Куньинском районе.

Автомобильная дорога регионального значения Ущицы - Борок протяженностью 12,656 км обеспечивает транспортную связь между автодорогой федерального значения М-9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвией и населенными пунктами сельской местности Дубняки, Мокрики, Жегалово, Таборы, Новотроицкое, Борок.

В ходе реконструкции планируется спрямление участков автомобильной дороги и устройство асфальтобетонного покрытия в границах в населенных пунктов.

Реконструируемый участок км 22+000 - км 23+250 протяженностью 1,028 км автомобильной дороги регионального значения Загузье - Хотовань - Заклинье - граница Порховского района обеспечивает подъезд к общественно-значимым объектам - почте, медпункту, ФАП, библиотеке, объектам торговли в деревне Заклинье, а также к объекту производства и переработки сельхозпродукции СПК «Дружба».

По итогам реконструкции будет выполнено спрямление участка автомобильной дороги, уширение проезжей части на виражах, устройство тротуаров и автобусных остановок. Проектная документация работ по реконструкции указанных автодорог ранее прошла государственную экспертизу технической и сметной части.