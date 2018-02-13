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Оборудовать новый пешеходный переход просят врио губернатора великолучане

К врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову обратились великолучане, проживающие и работающие в районе пересечения улиц Новоселенинская, Малышева и Матвея Кузьмина. Как сообщают горожане, рядом с данным перекрестком находится автобусная остановка, но пешеходный переход вблизи данной остановки отсутствует; расстояние между ближайшими обозначенными переходами составляет ориентировочно 480 и 650 метров.

«Данная проблема не решается администрацией города на протяжении многих лет, вероятно, по причине отсутствия личного финансового интереса, связанного с его реализацией, инженерная служба ГИБДД Великие Луки также не усматривает в этом какого-либо нарушения. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52766-2007 «Пешеходные переходы через автомобильные дороги в населенных пунктах располагают через 200-300 м. При этом выбор мест их размещения осуществляют с учетом сформировавшихся регулярных пешеходных потоков, расположением остановок маршрутных транспортных средств, объектов притяжения пешеходов», - пишут жители города на Ловати на сайте врио губернатора.

Великолучане просят руководителя региона принять все необходимые меры для оборудования пешеходного перехода и привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении действующих требований.

Ответственным за решение данной проблемы назначен глава администрации города Игорь Чевжик.