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АвтоМир / Дороги

На пересечении улиц Свердлова и Советской в Пскове началась перекладка ливневой канализации

19.02.2018 19:21|ПсковКомментариев: 2

Сегодня, 19 февраля, на пересечении улиц Свердлова и Советской в Пскове началась перекладка ливневой канализации. Работы производятся в рамках проекта реконструкции улицы Свердлова и прилегающих парковых зон.

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в управлении строительства и капитального ремонта администрации города, строителям предстоит заменить отслужившие свой срок трубы ливневой канализации диаметром 500 и 800 мм, залегающие на глубине около 5 метров. Работы будут выполняться с ограничением движения транспорта по полосам поочередно и должны быть завершены 24 марта.

Как отметили в УСИКРе, 23 февраля доступ для горожан к мемориальным зонам ограничен не будет, работы в этот день приостановят.

Напомним, проект реконструкции улицы Свердлова в Пскове является завершающим этапом в создании единого туристского маршрута вдоль крепостных стен Окольного города. Реконструкция улицы позволит повысить транспортную доступность к объектам туристского показа, обеспечить дополнительными парковочными местами. Кроме того, будут обновлены все инженерные коммуникации, что улучшит водо- и теплоснабжение близлежащих жилых домов. В 2017 году из федерального и областного бюджетов на реконструкцию улицы Свердлова выделено 236 млн. рублей, в 2018 году планируется выделить 265 млн. рублей. Реконструкция проводится в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)».

Теги: #дороги Пскова #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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