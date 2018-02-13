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Администрация Пскова планирует открыть автобусное движение по маршруту: Инженерная - Юности - Звездная ориентировочно в конце 2018 года

Администрация Пскова планирует открыть автобусное движение по маршруту: ул. Инженерная - ул. Юности - ул. Звездная ориентировочно в конце 2018 года. Об этом сообщил глава администрации г. Пскова Александр Братчиков на сайте губернатора, отвечая на вопрос жительницы Пскова, пишет в своей группе В Контакте ГППО «Псковпассажиравтотранс».



«Сообщаю, что автобусное движение по маршруту: ул. Инженерная - ул. Юности - ул. Звездная будет организовано после завершения строительства и ввода в эксплуатацию участка дороги от перекрестка ул. Труда и ул. Инженерной до ул. Звёздная, ориентировочно в конце 2018 г. », - написал Александр Братчиков.