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АвтоМир / Дороги

На великолукском путепроводе завершен монтаж ограждений

26.02.2018 11:31|ПсковКомментариев: 0

На автодорожном путепроводе через железную дорогу в Великих Луках завершена установка перильного ограждения в тоннеле и подходах к основному путепроводу по левому и правому направлению. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в государственном комитете Псковской области по транспорту. Кроме того, на основном путепроводе по левому направлению выполнена установка барьерного ограждения.

На сегодняшний день закончен монтаж блоков главных балок пролетного строения эстакады съезда и завершены работы по устройству опалубки плиты проезжей части. В финальной стадии находятся работы по армированию плиты проезжей части пролета и отсыпке дорожной насыпи внутри подпорных стен эстакады съезда.

Продолжается установка опор наружного освещения на подходах к путепроводу и на самом путепроводе. Также на объекте идет установка бортового камня тротуара по левой стороне и на разделительной полосе, ведется обратная засыпка несущих конструкций путепровода тоннельного типа.

По улице Ухтомского строители устраивают ливневую канализацию.

Напомним, великолукский автодорожный путепровод призван решить главную транспортную проблему города — соединить две его части, разделенные железной дорогой. Общая стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей.

Основные средства на его реализацию выделяются из федерального бюджета. Окончание строительства важного инфраструктурного объекта намечено на октябрь 2018 года. Но уже сейчас при экстренной необходимости строители могут открывать рабочий проезд по путепроводу. Реализация проекта находится на контроле врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Теги: #великие луки #путепровод
Источник: Псковская Лента Новостей
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