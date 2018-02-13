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Прокуратура потребовала организовать пешеходные переходы у порховских школ

Порховским районным судом удовлетворено исковое заявление прокурора района об обязании администрации городского поселения «Порхов» принять меры к устранению нарушений требований ГОСТ Р52289-2004 на пешеходных переходах, расположенных около муниципальных бюджетных образовательных учреждений «Средняя школа №3 г. Порхова» и «Средняя школа №1 г.Порхова».

В судебном заседании установлено, что в нарушение ГОСТ у пешеходных переходов, расположенных на перекрестке улицы Плеханова и проспекта Ленина, являющегося подходом к МБОУ «СОШ № 3 г. Порхова» отсутствуют пешеходные ограждения перильного типа, отделяющие пешеходов от проезжей части, отсутствуют дорожные знаки 3.24 «Ограничение скорости» перед искусственной неровностью в обоих направлениях, непосредственно перед искусственной неровностью отсутствует знак 5.20 Искусственная неровность», также в обоих направлениях отсутствуют дорожные знаки 1.17 «Искусственная неровность» (участок дороги с искусственной неровностью (неровностями) для принудительного снижения скорости), дорожная разметка 1.14.1 «Пешеходный переход» изношена.

Аналогичные нарушения в части отсутствия перильных ограждений и изношенной дорожной разметки выявлены и на улице Мебельной г. Порхова, являющейся подходом к МБОУ «Средняя школа №1 г.Порхова».