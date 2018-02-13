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АвтоМир / Дороги

Мобильный комплекс фотовидеофиксации сегодня подстерегает водителей на Запсковье

01.03.2018 12:58|ПсковКомментариев: 2

Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня в Пскове между Кузнецким мостом и улицей Инженерной, справа. Об этом сообщил очевидец.

Разрешенная скорость движения на контролируемом участке - 40 км в час.

Теги: #дороги Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
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