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АвтоМир / Дороги

В понедельник на трассе Р-23 будет ограничено движение в связи с дорожными работами

04.03.2018 18:26|ПсковКомментариев: 1

В понедельник, 5 марта, на трассе Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия на участке 220-238 км вводится ограничение движения в оба направления с 8:00 до 17:00 и реверсивное движение.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей дежурный диспетчер ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничение связано с выборочной ликвидацией деформации покрытия.

Добавим, что движение с 8:00 до 17:00 будет ограничено на нескольких участках трассы Р-23 и в Ленинградской области. Так, на участке 32-55 км вводится ограничение скорости движения в оба направления, реверсивное движение в связи с ликвидацией деформации покрытия. На участке 133-168 км будет проводиться уборка снега, в связи с чем также будет ограничена скорость движения в оба направления.

Источник: Псковская Лента Новостей
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