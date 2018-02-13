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Михаил Ведерников проехал по готовой части основного путепровода в Великих Луках

Во вторник, 6 марта, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников находится в рабочей поездке по Великим Лукам и Великолукскому району.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, первой врио главы региона посетил строительную площадку автодорожного путепровода через железную дорогу, где проконтролировал ход строительных работ и проехал по уже готовой основной части путепровода.

Все работы на объекте идут в соответствии с графиком. На путепроводе тоннельного типа и подходах к основному путепроводу завершена установка перильного ограждения, а также установка барьерного ограждения на левом направлении. Закончен монтаж блоков главных балок пролетного строения эстакады первого съезда и устройство опалубки плиты проезжей части. Произведен монтаж емкостей канализационно-насосной станции по улицам Промышленная и Дьяконова.

Вдоль подпорных стен по улице Ухтомской устанавливают ливневую канализацию, а на участке от тоннеля до основного путепровода рабочие устраивают щебеночное основание. На втором съезде путепровода идет устройство пирога дорожного покрытия.

Руководитель региона Михаил Ведерников отметил высокий темп строительства и поинтересовался, сроками окончания работ.

«Сдача путепровода запланирована на октябрь текущего года», - ответил подрядчик. Врио Губернатора предложил завершить строительство раньше намеченного срока, ко Дню города Великие Луки. В свою очередь подрядчик ответил, что рассмотрит эту возможность, но подчеркнул, что ход строительства будет зависеть от погодных условий.

Также Михаил Ведерников поручил своему заместителю Александру Кузнецову подготовить проект реконструкции пересечения проспекта Ленина и улицей Дьяконова, чтобы в случае выделения необходимого финансирования из федерального бюджета можно было сразу приступить к работам.

Напомним, автодорожный путепровод через железную дорогу в Великих Луках призван решить главную транспортную проблему города - соединить две его части, разделенные железной дорогой. Общая стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей. Основные средства на его реализацию выделяются из федерального бюджета. На 2018 год средства выделены в полном объеме в рамках госконтракта: 450 млн рублей поступят из федерального бюджета и 90 млн рублей - из регионального. Реализация проекта находится на контроле врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.