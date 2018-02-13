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Псковичи просят заасфальтировать проезд между домами №17 по улице Гоголя и №26 по Октябрьскому проспекту

С просьбой заасфальтировать проезд между домами №17 по улице Гоголя и №26 по Октябрьскому проспекту обратился в региональную общественную приемную «Единой России» житель Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия», проезд находится в неудовлетворительном состоянии, ямы в настоящее время засыпаны, но этого недостаточно, рассказал пскович депутату областного Собрания Алексею Васильеву во время приема граждан.

Парламентарий, в свою очередь, обратился по поводу ремонта этого участка дороги в Управление городского хозяйства.