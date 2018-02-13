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В этом году отремонтируют «убитый» отрезок дороги Грызавино-Малая Губа в Островском районе

6 марта заключен государственный контракт на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения (3-7 км) Грызавино-Малая Губа в Островском районе Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Псковавтодор, данный отрезок выбран на основании результатов оценки технического состояния и с учетом мнения автомобилистов, жителей Островского района, которые часто жалуются на его неудовлетворительное состояние.

Стоимость работ составит почти 29 млн рублей, средства выделят из областного дорожного фонда.

Срок сдачи объекта - 31 августа этого года. Подрядчик - ООО «ДорСтройСервис».

В ходе ремонта на участке длиной 4,2 км будут выполнены работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия, устройству нового дорожного полотна, укреплению обочин и ремонту покрытия на съездах.

Гарантия на дорожные работы - 4 года.