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С 19 марта вводится ограничение движения для большегрузов по дорогам Псковской области

В период с 19 марта по 17 апреля вводится временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Псковской области с превышением временных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства.

Приказ о введении временного ограничения движения размещен на сайте Государственного комитета Псковской области транспорту в разделах: «Временное ограничение или прекращение движения» и «Приказы комитета».

Получить специальное разрешение на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов можно по адресу: г. Псков, ул. Госпитальная, 7-а, кабинет 110, тел. (8112) 298-813.