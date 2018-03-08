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В рамках проекта «О дорога X» житель Струг Красных пожаловался на укладку асфальта в снег

В общественное движение «Убитые дороги» продолжают поступать обращения в рамках проекта «О дорога Х». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, зимой актуальными были жалобы на ремонт дорог, который проводился в снег и при низких температурах. Так, в Стругах Красных ситуация оказалась весьма противоречивой, и для того, чтобы ее прояснить, пришлось провести небольшое расследование.

Житель пос. Струги Красные обратился с жалобой на нарушение технологии укладки асфальта. По его словам, 4 декабря 2017 года температура воздуха в поселке была равна -1 °С, к тому же, шел снег. Но в это самое время на улице Мира у дома №2 проходила укладка асфальта. Данные действия, на которые оперативно отреагировал местный житель, как правило, приводят к преждевременному разрушению дорожного покрытия.

С просьбой разобраться в этой ситуации и принять соответствующие меры по отношению к подрядчику, допустившему нарушения, общественники отправили запрос главе Стругокрасненского района. В ответ поступила краткая информация о том, что 4 декабря 2017 года по указанному адресу работы не проводились.

Заявитель по-прежнему продолжал настаивать на том, что асфальт в снег в этот день и по этому адресу всё же укладывали. Чтобы окончательно разобраться, кто же здесь прав, был отправлен запрос в прокуратуру Псковской области. Информация, поступившая в ответ на обращение, прямо противоположная: да, работы по укладке асфальта все-таки осуществлялись, причем, действительно, при температуре воздуха минус 0,8 - минус 3,4 градуса и выпадении снега, высота снежного покрова достигала 13 см.

Таким образом, администрация района, как заказчик работ, не осуществляла надлежащий контроль за действиями подрядной организации. Как выяснилось из ответа прокуратуры, за работой подрядчика не уследила и организация, с которой администрация Стругокрасненского района заключила контракт на оказание услуг по строительному контролю.

Также проведенная прокурорская проверка показала, что были нарушены сроки выполнения контракта. Фактически работы выполнялись до 8 декабря, в то время как по контракту их должны были завершить до 1 ноября.

В прокуратуре заверили, что выявленные нарушения будут включены в обзорное представление об их устранении в адрес главы Стругокрасненского района.

Отметим, проект «О дорога X» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.