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АвтоМир / Дороги

В Псковской области разработан план по освещению региональных автодорог

14.03.2018 13:17|ПсковКомментариев: 0

Государственным комитетом Псковской области по транспорту разработан План работ по устройству искусственного освещения на участках автодорог регионального значения в границах районных центров, проходящих вблизи общеобразовательных учреждений, на период до 2024 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в госкомитете, указанный План ранее получил одобрение на состоявшемся 26 января заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством врио губернатора области Михаила Ведерникова.

Реализация Плана позволит обеспечить безопасность дорожного движения не только для автотранспорта, но и создаст условия для комфортного передвижения пешеходам.

План сформирован в целях реализации планомерной и последовательной работы, направленной на устройство освещения в населенных пунктах с учетом категорийности автомобильных дорог, интенсивности движения транспортных средств, численности населения и наличия образовательных учреждений, что в свою очередь позволит существенно уменьшить негативные показатели детского травматизма.

Теги: #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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