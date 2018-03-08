←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
смертельное дтп на Рижском
Выгодное предложение от «Псков-Лады»
Зайцев на мороз!?
осаго падает
137 несчастных пешеходов
январский проездной дешевле
Пересдача для всех
Шел, упал, очнулся...
Дороги - под пристальное внимание!
Три новых светофора
122 тысячи машин
Минус один кирпич
как рулить в гололед
ещё Дороги 08.03.2018 14:567 Фотофакт: Скорость движения автобусов на опасном участке улицы Труда ограничили 14.03.2018 14:215 На перекрестке улиц Леона Поземского и Ипподромной не работает светофор 14.03.2018 13:550 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня на улице Ипподромной в Пскове 14.03.2018 13:170 В Псковской области разработан план по освещению региональных автодорог 12.03.2018 16:210 В рамках проекта «О дорога X» житель Струг Красных пожаловался на укладку асфальта в снег 10.03.2018 16:478 С 19 марта вводится ограничение движения для большегрузов по дорогам Псковской области
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня на улице Ипподромной в Пскове

14.03.2018 13:55|ПсковКомментариев: 0

Мобильный комплекс фотовидеофиксации КРИС-П установлен сегодня в Пскове на улице Ипподромной у дома 127. Об этом сообщил очевидец.

Разрешенная скорость движения на данном участке 40 км в час.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
Помогает ли вам наклейка «Ш» (шипованная резина)?
В опросе приняло участие 2529 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
14.03.2018, 14:215 На перекрестке улиц Леона Поземского и Ипподромной не работает светофор 14.03.2018, 13:550 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня на улице Ипподромной в Пскове 14.03.2018, 13:170 В Псковской области разработан план по освещению региональных автодорог 14.03.2018, 09:270 Водитель «Фольксвагена» пострадал в ДТП на Рижском проспекте в Пскове
13.03.2018, 15:590 Широкий спектр акций при покупке автомобиля предлагает псковский автоцентр Renault «Авто-АС» 13.03.2018, 12:492 В Пскове, Порхове и Новосокольниках установлены нетрезвые водители, повторно севшие за руль пьяными 13.03.2018, 11:4446 В Пскове открыто движение автобуса №77 13.03.2018, 10:3025 Депутат Госдумы Александр Васильев вступил в мотоклуб «Позитивная механика»
13.03.2018, 10:260 В понедельник ДТП с пострадавшими в Псковской области не зарегистрировано 12.03.2018, 20:379 В Пскове уроженец Таджикистана оштрафован на 15 тысяч рублей за попытку дачи взятки инспекторам ДПС 12.03.2018, 16:5620 Шесть новых остановочных комплексов установлено в Пскове 12.03.2018, 16:210 В рамках проекта «О дорога X» житель Струг Красных пожаловался на укладку асфальта в снег
12.03.2018, 13:130 На пересечении улиц Леона Поземского и Алмазной в Пскове не работает светофор 12.03.2018, 11:333 Двух пешеходов сбил водитель «Ниссана» на Октябрьском проспекте в Пскове 12.03.2018, 11:220 14 нетрезвых водителей задержали 8 марта в Псковской области 12.03.2018, 08:408 Водитель «Лады» врезался в поезд Псков - Москва
11.03.2018, 22:2310 Интерактив: Помогите найти хозяина 11.03.2018, 17:082 Как защититься от краж из автомобилей, рассказали в псковской полиции 11.03.2018, 14:0215 Регистратор: Четыре нарушителя ПДД за три минуты 10.03.2018, 22:290 Toyota представила роскошную версию Fortuner
10.03.2018, 16:478 С 19 марта вводится ограничение движения для большегрузов по дорогам Псковской области 10.03.2018, 09:591 Полиция продолжает розыск очевидцев ДТП, произошедшего 7 марта в Пскове 09.03.2018, 15:2412 Полиция ищет очевидцев столкновения двух автомашин на Коммунальной в Пскове 09.03.2018, 11:056 ГИБДД разъясняет псковичам, когда оформляется «Европротокол»
08.03.2018, 22:143 Объявлены претенденты на звание «Всемирного автомобиля года» 08.03.2018, 21:1910 Honda, Mitsubishi и фонарный столб стали участниками ДТП возле «Максимуса». ФОТО 08.03.2018, 18:490 На дорогах Великолукского района сотрудники ГИБДД провели праздничный рейд 08.03.2018, 14:567 Фотофакт: Скорость движения автобусов на опасном участке улицы Труда ограничили
07.03.2018, 21:2319 Женщинам-водителям в Пскове вручали праздничные букеты 07.03.2018, 16:2914 В Пскове остановили пьяного водителя «Порше» 07.03.2018, 16:000 LADA XRAY от 508 410 рублей предлагают в марте в автосалоне «Псков-Лада» 07.03.2018, 13:373 В этом году отремонтируют «убитый» отрезок дороги Грызавино-Малая Губа в Островском районе
07.03.2018, 12:180 При покупке LADA Granta в автосалоне «Псков-Лада» зимняя резина в подарок 07.03.2018, 11:1748 Депутату Госдумы пожаловались на смерть псковского такси 07.03.2018, 11:125 Hyundai Santa Fe угнали от дома на Венской, 1 07.03.2018, 09:109 Водитель «десятки» сбил лося в Островском районе
07.03.2018, 09:0718 Автоледи на «Рено» сбила мальчика во дворе на ул. Некрасова в Пскове 06.03.2018, 20:0931 Установлена личность погибшего на Ольгинском мосту в Пскове мужчины 06.03.2018, 18:334 В отношении экс-сотрудника силовых структур в Островском районе возбуждено уголовное дело за повторную езду в нетрезвом виде 06.03.2018, 18:112 Конкурс «Юные инспекторы движения на страже дорог Псковской области» стартовал на Псковской Ленте Новостей
06.03.2018, 18:035 7 и 8 марта сотрудники спецроты ДПС обратят внимание на псковских пешеходов 06.03.2018, 16:477 Пройти бесплатную диагностику автомобиля предлагают в сервисном центре «Псков-Лада» 06.03.2018, 16:0534 Чтобы убрать тело сбитого насмерть пешехода с Ольгинского моста, пришлось подключить административные ресурсы 06.03.2018, 13:461 Для внепланового ремонта ям на дорогах не всегда нужно объявлять конкурс - Ольга Милонаец
06.03.2018, 12:505 Псковичи просят заасфальтировать проезд между домами №17 по улице Гоголя и №26 по Октябрьскому проспекту 06.03.2018, 12:0514 Михаил Ведерников проехал по готовой части основного путепровода в Великих Луках 06.03.2018, 11:540 В Великих Луках задержали водителей иномарок, которые садились за руль в нетрезвом виде 06.03.2018, 09:440 Правительство до 15 августа ждет предложения по применению инфраструктурной ипотеки при строительстве дорог
06.03.2018, 09:3316 Водитель, сбивший насмерть пешехода на Ольгинском мосту, получил травмы 06.03.2018, 08:561 Личность погибшего на Ольгинском мосту пешехода пока не установлена 06.03.2018, 08:0990 Опубликовано видео смертельного ДТП на Ольгинском мосту в Пскове 05.03.2018, 18:5818 Центр Пскова и Завеличье встали в пробках из-за ДТП на Ольгинском мосту
05.03.2018, 18:5024 Личность погибшего пешехода на Ольгинском мосту устанавливается 05.03.2018, 18:0548 Мужчина сбит насмерть на Ольгинском мосту в Пскове 05.03.2018, 17:5325 Интерактив: К чему ремонт? 05.03.2018, 17:130 LADA Granta по цене от 323 910 рублей можно приобрести в марте в автосалоне «Псков-Лада»
05.03.2018, 08:540 Пешеход пострадал в ДТП в великолукской деревне Малахово 04.03.2018, 18:261 В понедельник на трассе Р-23 будет ограничено движение в связи с дорожными работами 04.03.2018, 16:531 Эксперты назвали самые популярные в России китайские автомобили 02.03.2018, 19:102 Пандусами и кнопками вызова оборудованы здания подразделений ГИБДД в Псковской области
02.03.2018, 17:371 Два ВАЗа столкнулись на Инженерной 02.03.2018, 17:292 Фура попала в ДТП на Гдовском шоссе 02.03.2018, 16:530 В Себеже юные участники дорожного движения приготовили для своих мам необычные поздравления 02.03.2018, 14:350 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня в Пскове на проспекте Энтузиастов
02.03.2018, 10:460 Пассажирка Hyundai получила незначительные травмы в результате ДТП на улице Труда 02.03.2018, 08:482 В Великих Луках девочка оказалась под колесами иномарки и попала в хирургию 01.03.2018, 14:208 «Нива» приставов врезалась в учебный «Хендай» на улице Труда в Пскове 01.03.2018, 12:582 Мобильный комплекс фотовидеофиксации сегодня подстерегает водителей на Запсковье
01.03.2018, 12:373 Дороги должны быть постоянно в центре внимания региональных и местных властей - Путин 01.03.2018, 10:533 Массовые проверки ждут водителей на дорогах Пскова 2 марта 01.03.2018, 09:050 Пожилой водитель «семерки» не уступил дорогу в Дновском районе и оказался в больнице 01.03.2018, 08:1919 Фотофакт: На Звездной сегодня ждут открытие нового катка
01.03.2018, 08:064 Две женщины не поделили дорогу в Великолукском районе 28.02.2018, 17:310 На дороге нет места суете и спешке, напоминают псковским пешеходам в ГИБДД 28.02.2018, 10:380 В Новосокольниках остановили нетрезвого водителя, который повторно сел за руль пьяным 28.02.2018, 09:465 Припаркованные машины сотрудников «Великолукского мясокомбината» затрудняют пешеходам проход по улице Малышева
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru