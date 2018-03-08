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На небезопасную автодорогу на улице Гражданской пожаловались Михаилу Ведерникову

На небезопасную автодорогу на улице Гражданской пожаловалась врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову жительница Великих Лук.

На сайте ведерников.рф она рассказала, что днем и ночью с огромной скоростью там ездят транспортные средства. «В течение дня по тротуару ходит много человек. Я каждый день хожу на работу и вожу ребенка в детский сад. На дороге нет никаких ограничений скорости или лежачих полицейских, нет даже ограждения. Летом на тротуар, где идут люди, постоянно вылетаю скоростные мотоциклы, осенью и весной, когда вокруг вода, машины несутся и даже не притормаживают, видя пешеходов. Идти вдоль дороги - одно напряжение, постоянно опасаешься, что машина с огромной скоростью вылетит к пешеходам, к тому же летом, излюбленной программой автомобилистом стали гонки», - пишет великолучанка.

Женщина просит Михаила Ведерникова обратить внимание на эту проблему и принять соответствующие меры.