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АвтоМир / Дороги

На небезопасную автодорогу на улице Гражданской пожаловались Михаилу Ведерникову

15.03.2018 10:52|ПсковКомментариев: 1

На небезопасную автодорогу на улице Гражданской пожаловалась врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову жительница Великих Лук.

На сайте ведерников.рф она рассказала, что днем и ночью с огромной скоростью там ездят транспортные средства. «В течение дня по тротуару ходит много человек. Я каждый день хожу на работу и вожу ребенка в детский сад. На дороге нет никаких ограничений скорости или лежачих полицейских, нет даже ограждения. Летом на тротуар, где идут люди, постоянно вылетаю скоростные мотоциклы, осенью и весной, когда вокруг вода, машины несутся и даже не притормаживают, видя пешеходов. Идти вдоль дороги - одно напряжение, постоянно опасаешься, что машина с огромной скоростью вылетит к пешеходам, к тому же летом, излюбленной программой автомобилистом стали гонки», - пишет великолучанка.

Женщина просит Михаила Ведерникова обратить внимание на эту проблему и принять соответствующие меры.

Теги: #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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