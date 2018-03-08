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«Убитые Дороги Пскова» обратились в ГИБДД с просьбой перекрыть неотремонтированную часть Кузнецкого моста

Кузнецкий мост - головная боль для псковских автомобилистов, которые едут со стороны ул. Индустриальной в центр. Ремонтировать мост начали в конце прошлого года, однако, подрядная организация успела заменить покрытие только на одной части моста, которая ведет на ул. Индустриальную. Оставшаяся часть моста продолжала разрушаться, и сейчас покрытие там находится в крайне неудовлетворительном состоянии.

«Убитые Дороги» направили обращение в ГИБДД г. Пскова с просьбой перекрыть движение для транспорта на неотремонтированном участке Кузнецкого моста и временно организовать движение по отремонтированной части искусственного сооружения с установкой там необходимых дорожных знаков до тех пор, пока не будут закончены ремонтные работы на объекте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе общественного движения.

«Если движение продолжится по неотремонтированному участку моста, пострадают его конструкции, а это означает, что нужно будет выделять более значительные средства на ремонт моста», - отметили в организации.

«Убитые Дороги» направили обращение в ГИБДД г. Пскова с просьбой перекрыть движение для транспорта на неотремонтированном участке Кузнецкого моста и временно организовать движение по отремонтированной части искусственного сооружения с установкой там необходимых дорожных знаков до тех пор, пока не будут закончены ремонтные работы на объекте.

Если движение продолжится по неотремонтированному участку моста, пострадают его конструкции, а это означает, что нужно будет выделять более значительные средства на ремонт моста.