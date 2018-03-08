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Временное ограничение движения транспортных средств вводится в Псковской области с 19 марта

Государственный комитет Псковской области по транспорту напоминает, что в Псковской области с 19 марта будет временно ограничено движение транспортных средств с грузом и без груза на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.

На период ограничения будут установлены предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства: 4,5 тонны для одиночной оси, 4 тонны на каждую ось для двуосной тележки и 3,5 тонны на каждую ось трехосной тележки.

Ограничительная мера принимается в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в весенний период, и будет действовать до 17 апреля, пояснили в ведомстве. На дорогах региона будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Временные ограничения не будут распространяться на международные перевозки грузов, на пассажирские перевозки автобусом, а также на перевозки пищевых продуктов, животных, кормов, лекарственных препаратов, топлива, бытового газа в баллонах, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов.

Кроме того, ограничения не будут действовать на перевозку грузов, необходимых для предотвращения или ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, и на транспортные средства, обеспечивающие выполнение аварийно-восстановительных работ, работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Чтобы получить специальное разрешение на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, необходимо обращаться по адресу: г. Псков, ул. Госпитальная, 7а, кабинет № 110, тел. (8112) 298–813.