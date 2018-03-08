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С сегодняшнего дня в Псковской области ограничено движение большегрузов по региональным и муниципальным дорогам

В период с 19 марта по 17 апреля вводится временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Псковской области с превышением временных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, ограничения вводятся в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в весенний период.

В соответствии с приказом №50 от 05.03.2018 года государственного комитета Псковской области по транспорту с 19 марта по 17 апреля 2018 года вводится временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующим по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения с превышением временно установленных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортных средств: 4.5 тонны для одиночной оси, 4 тонны на каждую ось двухосной тележки и 3.5 тонны на каждую ось трехосной тележки.

Постановлением администрации города Пскова №313 от 13.03.2018 года с 19 марта по 18 апреля 2018 года вводится временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Псков» с превышением временно установленных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортных средств и полной массой более 8 тонн.

Постановлением администрации города Великие Луки №488 от 14.03.2018 года 19 марта по 17 апреля 2018 года вводится временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующим по автомобильным дорогам местного значения на территории муниципального образования «Город Великие Луки» временно установленных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортных средств: 4.5 тонны для одиночной оси, 4 тонны на каждую ось двухосной тележки и 3.5 тонны на каждую ось трехосной тележки.

Ограничений в движении грузовых транспортных средств по федеральным автодорогах области не введено.