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Олег Брячак рад расторжению контракта с подрядчиком по уборке Завеличья

Депутат Псковской городской Думы Олег Брячак рад расторжению контракта с подрядчиком по уборке Завеличья, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе парламентария. «Отличную работу показало Псковское УФАС, это один из немногих федеральных органов на территории Псковской области, который действительно работает», - сказал он.

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«Для каждого псковича очевидно, что содержание дорог, за которое город платит колоссальные деньги, практически не ведется: ни в Центре, ни на Запсковье. В рамках этого муниципального контракта подрядчик ООО «Технодор» обязан не только убирать грязь и снег, чего он не делал, но также он обязан заделывать ямы, согласно ГОСТу, чего он также не делал. И это видят все, в том числе и чиновники. Поэтому я очень рад, что все-таки УФАС добилось расторжения контракта с недобросовестным подрядчиком», - отметил Олег Брячак.

Депутат подчеркнул, что со своей стороны будет тщательно следить за выбором подрядчика, который приведет в порядок псковские дороги. «Также хочется надеяться, что администрация города займет позицию псковичей и не будет обжаловать решение суда, не подаст апелляцию, а наоборот - в ближайшее время проведет конкурс и выберет подрядчика, у которого будут и сотрудники, и техника», - выразил надежду парламентарий.