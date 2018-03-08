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На 20 тыс рублей оштрафован начальник УГХ Пскова за увеличение срока ремонта дворов по муниципальному контракту

Псковским УФАС России рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова, возбужденное заместителем прокурора города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе рассмотрения дела установлено, что начальником УГХ в отсутствие законных оснований подписано дополнительное соглашение, предусматривающее увеличение срока выполнения работ по муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов.

Постановлением руководителя Псковского УФАС России чиновник привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 7.32 КоАП РФ (изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей.