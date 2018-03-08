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Алексей Захаров: Город Псков без уборки не останется

И.о. заместителя главы администрации города Пскова - начальник управления городского хозяйства Алексей Захаров прокомментировал информацию, опубликованную 19 марта на сайте УФАС по Псковской области о том, что Арбитражным судом Псковской области по иску антимонопольной службы к администрации Пскова признан недействительным электронный аукцион на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Псков» район «Завеличье» на период 2 декабря 2016 – 30 ноября 2019 годы и ничтожным муниципальный контракт от 02.12.2016 № 172.

В частности, он сообщил, что после поступления информации о подаче искового заявления УФАС по Псковской области в Арбитражный суд в конце прошлого года, УГХ Пскова проработало все возможные варианты исключения рисков, связанных с уборкой города. «Город без уборки не останется», - заверил Алексей Захаров.