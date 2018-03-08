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АвтоМир / Дороги

До 27 марта в Пскове разработают план мероприятий по устранению ямочности на дорогах

23.03.2018 15:11|ПсковКомментариев: 14

23 марта в администрации Пскова состоялось рабочее совещание по разработке плана мероприятий по поддержанию автомобильных дорог и ликвидации аварийной ямочности в весенний период времени до наступления благоприятных погодных условий для проведения дорожного ремонта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», в заседании приняли участие глава администрации Пскова Александр Братчиков, и. о. заместителя главы администрации города, начальник Управления городского хозяйства (УГХ) Алексей Захаров, заместители начальника Управления городского хозяйства Дмитрий Таратынов и Татьяна Макарова, начальник ОГИБДД УМВД России по г. Пскову Владимир Папорт.

«Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. Данная ситуация сложилась, прежде всего, из-за недостаточного финансирования и, как следствие, несоблюдения межремонтных сроков на автомобильных дорогах», - пояснил Дмитрий Таратынов.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков дал поручение УГХ совместно с ГИБДД, до 27 марта разработать план основных мероприятий по устранению ямочности на период до возможности проведения ремонтных работ.

Теги: #ремонт дорог #дороги Пскова #дороги #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 14Версия для печати
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