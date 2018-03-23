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Почти 80 км линий освещения введут в эксплуатацию на федеральных трассах в Псковской области в 2018 году

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в 2018 году приступит к монтажу искусственного освещения вдоль федеральных трасс в 77 населенных пунктах на территориях Ленинградской, Псковской и Калининградской областей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, общая протяженность новых линий освещения составит почти 134 км.

В 2019 году в Псковской области дорожники введут в эксплуатацию 10,268 км линий освещения на федеральной трассе Р-56 Великий Новгород - Псков в населенных пунктах Турицы, Туготино, Печково, Болоты, Подсевы, Луг, Локоть, Подберезье, Ивахново, Виделебье.

Еще 68 км линий освещения на территории этого региона на автодорогах М-9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой (в населенных пунктах Кресты, Кунья, Федодориха, Михальки, Булынино, Торчилово, Брагино, Пожары, Молоди, Зажогино, Севостьяново, Максимово, Пустошка, Боконово) и Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь (в населенных пунктах Новгородка, Ременниково, Клиново, Исса, Барабаны, Опочка, Гривы, Аристово, Звоны, Маврино, Мякишево, Лашутино, Зуйково, Ночлегово, Кисели, Алоль, Холюны, Заречье, Красово, Пустошка, Заболотно, Линец, Руда, Жуково, Бегуново) будут введены в 2020 году.

Искусственное освещение участков дорог в черте населенных пунктов позволит повысить уровень безопасности, значительно улучшит обзор водителей и пешеходов в темное время суток. Стоит отметить, что на пешеходных переходах в одном уровне специалисты будут использовать светильники со светодиодными лампами для цветового выделения этих участков на общем фоне. Дорожники также установят автоматическую систему управления освещением, которая позволяет регулировать освещенность участка дороги, увеличивая мощность светильников в сумерки и приглушая их, когда на дорогах практически нет пешеходов. Это позволяет обеспечить энергоэффективность оборудования.

Добавим, в 2017 году в рамках комплексного обустройства ФКУ Упрдор «Северо-Запад» было построено 106 км наружного освещения на федеральных трассах в Ленинградской, Калининградской, Псковской областях.