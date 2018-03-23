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Уборка Пскова должна производиться муниципальными предприятиями и быть под контролем - Олег Брячак

Уборка Пскова должна производиться муниципальными предприятиями и быть под контролем. Такое мнение высказал депутат Псковской городской Думы Олег Брячак в ходе заседания бюджетного комитета гордумы.

«Контракт с ООО "УДС Псков" признан ничтожным, и город попросту обязан потребовать в судебном порядке все бюджетные средства, которые получил недобросовестный подрядчик за некачественную работу, - отметил депутат. - Это проблема общегородская, касается и пешеходов, и автовладельцев. Таким образом, сейчас остро стоит вопрос о том, каким образом будет осуществляться качественное содержание улично-дорожной сети».

Депутат акцентировал внимание присутствующих на том, что целесообразно привлечь к исполнению работ по уборке города и улично-дорожной сети муниципальные предприятия, а не коммерческие структуры. «В городе есть муниципальное учреждение «Специализированная служба», оно всегда будет подконтрольно городу, будет гарантия на работы и, самое главное, деньги, которые местный бюджет будет платить, останутся здесь же», - пояснил Олег Брячак.

Присутствующие на комитете депутаты отметили, что вопрос уборки города и его качества, действительно болезненный для города. Представители администрации Пскова обещали после проработки предложения вернуться к обсуждению до следующей сессии.