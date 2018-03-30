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Власти обяжут устанавливать гарантийные сроки на дорожные работы в госконтрактах

Министр транспорта РФ подписал приказ, который вводит обязанность устанавливать гарантийные сроки на дорожные работы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в движении «Убитые дороги Пскова», ОНФ добивался этого еще с 2014 года. Теперь все государственные и муниципальные заказчики будут обязаны включать в контракт такое условие. Эксперты ОНФ уверены, что только строго прописанная в контрактах продолжительность гарантийных сроков может заставить подрядчиков внимательно следить за качеством дорог.

В приказе Минтранса России утверждаются типовые условия контрактов на выполнение дорожных работ, среди которых прописано и гарантийное обязательство подрядчика. После издания приказа все государственные и муниципальные заказчики будут обязаны включать это условие в контракт. При этом конкретная продолжительность гарантийного срока будет рассчитываться исходя из значений, которые прописаны в приложении к приказу. Например, для верхнего слоя покрытия дороги из асфальтобетона гарантия может длиться от двух до восьми лет в зависимости от интенсивности потока автомобилей. Свои показатели установлены и для дорожных знаков и разметки.

«В течение 10 дней приказ направят в Минюст России для регистрации. Надеюсь, что там не станут затягивать эту процедуру, и документ как можно скорее вступит в силу. Народный фронт добивался введения обязательных гарантийных сроков с 2014 года. Мы уверены, что только это может заставить подрядчиков внимательно следить за качеством дорожных работ», - сказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

Государственные и муниципальные заказчики будут применять приказ вместе с изданным в декабре 2017 года распоряжением Росавтодора, в котором разъясняется, какое нарушение состояния дороги является гарантийным случаем, а какое – нет. Это дает заказчикам возможность прописывать в контрактах адекватные требования, которые обеспечат нормативное состояние автодорог на достаточно длительное время, но при этом не разорят подрядчиков и не приведут к росту стоимости работ, считают эксперты Народного фронта.

В рекомендациях Росавтодора перечислены также обстоятельства, при которых подрядчик освобождается от гарантийных обязательств. Среди них - дорожно-транспортные происшествия, случаи вандализма, строительно-монтажные работы, которые проводили третьи лица. Благодаря усилиям экспертов ОНФ, этот перечень не стал чрезмерно широким. В частности, из него были исключены аномальные погодные условия: в силу своей неопределенности этот фактор может стать причиной злоупотреблений со стороны подрядчиков.

Сейчас в законодательстве нет обязанности повсеместно устанавливать гарантийный срок при проведении дорожных работ, на что почти четыре года назад по итогам масштабного автопробега ОНФ «Экспедиция «Россия-2014» обратил внимание Народный фронт. Тогда же Александр Васильев внес в Госдуму проект поправок в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», где предложил обязать заказчиков строительства любых автомобильных дорог общего пользования выставлять подрядчику требования к гарантии качества работ.

В январе 2016 года во время Межрегионального форума ОНФ в Ставрополе активисты Народного фронта вновь обсудили эти вопросы с президентом РФ. Он дал поручение правительству РФ подготовить предложения по обязательному определению в государственных и муниципальных контрактах гарантийных сроков на результаты выполненных работ в сфере дорожной деятельности.

Для обеспечения исполнения поручения правительство РФ предложило применить в данной ситуации положения федерального закона №44 о контрактной системе, позволяющие профильным министерствам устанавливать особенности отдельных видов закупок через утверждение типовых контрактов или типовых условий контрактов. Эксперты Народного фронта согласились с таким подходом, но при условии, что нормативно будет утверждено не только само типовое условие в виде обязанности по прописыванию заказчиками в контрактах продолжительности гарантийных сроков, но и сам порядок определения гарантийных случаев, порядок действий как заказчиков, так и подрядчиков при их наступлении.

«Основная причина того, что этот приказ увидел свет, - это настойчивость наших активистов. Они системно, начиная с 2014 года, мониторят состояние автомобильных дорог, выявляют массу случаев, когда подрядчики не исполняют гарантийные обязательства или когда в госконтрактах вообще не прописаны гарантийные сроки. Поручение президента РФ помогло сдвинуть решение этой задачи. Но на этом работа не заканчивается. Надо будет отслеживать, как требования приказа и рекомендаций исполняются на местах. И мы эту работу, безусловно, продолжим», - подытожил Александр Васильев.