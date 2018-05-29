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АвтоМир / Дороги

Ремонт дорог начался в Пскове раньше обычного. Что бы это значило?

29.05.2018 11:17|ПсковКомментариев: 30

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дневной дозор», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) 28 мая.

На удивление, в Пскове в этом году раньше минувших лет стартовали дорожные ремонты. Нет, речь идет не о пломбировании ям щебенкой и гудроном - эта операция ежегодно проходит в апреле-мае, ею никого не удивишь: автомобилисты ругаются, но терпят, потому что, как утверждают чиновники, либо так, либо никак - денег на капитальную переделку нет.

Между тем, именно капитальный ремонт в этом году в Пскове стартовал раньше прежних лет: информационные ленты и ТВ-новости сообщали о укладке асфальта на улице Герцена и Красных Партизан. В прежние годы срок начала работ выпадал на конец июня-начало июля. Так и в этом году. Нет ничего удивительного, рассказывают в муниципалитете: сейчас дорожники завершают контракты, работы по которым стартовали в минувшем сезоне, и определяют подрядчиков на нынешнее лето.

Сегодня в программе «Дневной дозор» вы услышите, сколько денег выделяет область в помощь городу на капитальный ремонт дорог в этом году и чем тут может помочь нам федеральный центр, а также список улиц, которые запланированы на этот сезон в Пскове. Вместе с тем, как удалось выяснить, на сегодняшний день до конца не известен объем финансирования на капремонт дорог Пскова, а значит полноценно нельзя проводить аукционы на все запланированные в областном центре дороги.

Получается, что если сейчас объявить конкурс, то его результаты станут известны к концу июля. Значит, на работы остается август-сентябрь, а дальше зима, и вновь общественники начнут справедливо обозначать, что при низких температурах и осадках асфальт укладывать нельзя - качество уйдет мгновенно. А чиновники начнут жаловаться, что поздно пришли деньги из региона и федерации. Как итог: все вроде правы и виноваты одновременно, а дорог как не было, так и нет.

Вообще, во властных коридорах периодически звучит мысль о том, что 44-й федеральный закон о закупках с его большими сроками и неповоротливыми механизмами расторговки не подходит для таких сезонных работ как капитальный ремонт дорог. Дескать, в дорожной отрасли следовало бы вернуться к испытанной в советские годы системе муниципальных и государственных предприятий, которые работали бы исключительно по заказу с целевым финансированием. Тогда и ремонты начинались бы не к августу, а в конце мая - начале июня, что напрямую связано с качеством конечного результата. Их и контролировать было бы легче. С таким мнением не соглашается депутат Государственной Думы, лидер движения «Убитые дороги» Александр Васильев. Он констатирует, что в дорожной отрасли практически отсутствует основной двигатель качества - конкуренция. Однако, возврат госпредприятий ничего не улучшит: они, собственно, отчасти работают, но не лучше коммерческих компаний. Продолжит Александр Васильев.

«У нас по сути конкурсная среда отсутствует. Если мы посмотрим, с каким понижением заключаются контракты, то это очень маленькое понижение, которое может говорить о том, что на рынке дорожных работ отсутствует конкуренция и идет картельный сговор. На самом деле это не аксиома. Предприятие «Псковавтодор», которое работает на региональных трассах, создавалось на базе частных компаний определенным путем. Есть коммерческие организации. Все на самом деле зависит от совести людей, которые работают там, и от их профессиональных навыков. Поэтому какая бы там форма ни была, там тоже не удается сэкономить много средств. Может, проще доводить задания, избегать лишних конкурсов для отбора подрядчиков».

Объемы ежегодных дорожных работ напрямую завязаны на количестве выделяемых средств. Сразу предостережем по примеру прошлогоднего кульбита с ремонтами дворов: недоделки прошлого сезона в городской администрации объясняли в том числе и фактором нехватки мощностей псковских подрядных организаций: дескать, замахнулись на невыполнимое, недорасчитали. Если порассуждать гипотетически, помня про жалобы власть имущих на вечное недофинансирование, представим: свалилось на нас счастье и федерация выделила 500 миллионов исключительно на капитальный ремонт дорог в Пскове. Справимся? Как сообщил в негласной беседе представитель одной из дорожных организаций региона, да. Но при этом нужно учитывать своевременность выделения средств и проведение конкурсов, подготовку техники и мощностей асфальтовых заводов и даже риски по погоде. Это в идеале. А сколько средств и на какие цели выделяет городу область на этот сезон? Цифры озвучил руководитель областного комитета по транспорту Игорь Сильченков.

«На этот году у нас подписано соглашение по субсидиям с городом Псковом на почти 336 млн рублей (335, 847 тыс). На следующий год - почти 309 млн (308 млн 784 ты рублей). Решение у нас двухгодичное, поэтому здесь надо понимать, что часть денег уже они расходуют. В принципе, какие-то объемы работ следующего года могут быть сделаны в этом году и наоборот. Если мы говорим про более подробную разбивку цифр, то порядка 200 млн рублей идет на содержание автодорог центрального района, Завеличья и Запсковья. На следующий год будет поменьше, но вопрос здесь возникнет в объемах, поэтому будем менять. Кроме того, в этом году у нас запланировано отремонтировать 3 км автодорог на сумму 80 млн рублей. Меньше год от года не становится. Наоборот сейчас, предвидя Ганзейские дни, мы пытаемся найти возможность профинансировать город Псков больше».

Кроме того, область выделяет Пскову 30 млн рублей на продолжение строительства улиц Инженерной и Юности, которые были начаты в 2015 - 2016 годах и из-за отсутствия денег стояли без движения 2017 год. Также 10 млн, по словам Игоря Сильченкова, пойдут на оплату работ по реконструкции моста 50-летия Октября. Понятно, что этот, на первый взгляд, большой, а на поверку быстро расходящийся по разным статьям объем финансирования — добавка к муниципальным деньгам, которых, к слову, тоже совсем не много. А планы большие. Собственно, они и не могут быть маленькими — Ганза в следующем году. Чего ждать от капремонтов в Пскове в этом сезоне, сообщила замначальника управления городского хозяйства Татьяна Макарова.

«Мы уже заключили контракт в 2018 году на некоторые улицы. Улица Литейная протяженностью 1,6 км будет у нас двухгодичная (2018 - 2019 год), на этот год контракт заключен на сумму 13 млн рублей, а у нас всего лишь полмиллиона денег. Контракт на ремонт участка улицы Алехина протяженностью 400 метров заключен на 3,7 млн рублей. В этом году мы также заключили контракты на капремонт тротуаров по улице Я. Райниса на 7,8 млн рублей и ул. К.Маркса на участке от ул. Некрасова до ул. Пушкина протяженностью 182 метра на 2,9 млн рублей. Работы будут выполнены в текущем году. В 2018 году мы также планируем отремонтировать улицу Конную протяженностью 0,6 км на 10 млн рублей, ул. Байкова (участок от Западной до Рокоссовского протяженностью 0,5 км на 4,3 млн рублей). Также у нас в планах ремонт ул. Белинского от О. Кошевого до Автозаводской (0,5 км на 11,7 млн рублей); ул. Юбилейная от Красноармейской набережной до Народной протяженностью 1,2 км на сумму 41,5 млн. рублей; ул. Л Толстого от Гражданской до Зонального шоссе протяженностью 2,3 км на сумму 38 млн рублей. Также планируется отремонтировать ул. Гоголя от Комсомольского переулка до К. Маркса».

Не удивительно, что муниципалитет перешел от однолетних к двухгодичным контрактам: если в этом году денежка не выделяется, есть шанс получить ее в следующем году. Собственно, как подтвердили в региональном транспортном комитете, область предпринимает усилия для получения от федерации для Пскова дополнительно 190 млн рублей. Если их не будет, сложно сказать, какие из планов городских властей сбудутся. И опять же, если деньги придут, многие из запланированных улиц придется доделывать весной следующего, уже «ганзейского» года. Дай бог нам погоду. Депутат Псковского областного собрания, единоросс Юрий Сорокин, ранее комментировавший нам ситуацию с проблемами по строительству Объездной дороги, отметил, какие участки дорог нужно было бы сделать к Ганзейским дням, чтобы это было полезно в целом для транспортной ситуации города. С учетом оставшегося периода времени распаляться уже некогда, уверен Сорокин.

«С учетом того, что мы готовимся к Ганзейским дням, мне кажется, что нужно обязательно сделать улицы Юбилейная, Коммунальная, Леона Поземского и другие важные магистрали. Они нужны, чтобы показать их гостям, да и нам потом все это сгодится. Вы видите, что плотность транспорта в городе увеличивается. С каждым месяцем машин становится все больше, и нам, конечно, качество дорог архиважно. В городской администрации сейчас обсуждается вопрос по ремонту Троицкого моста. Мне кажется, прежде чем приступать к его ремонту, нужно сначала обеспечить качество Рижского проспекта, улицы Леона Поземского, Октябрьского проспекта, чтобы их пропускная способность была максимально увеличена и, как минимум, улучшена».

Представители Общероссийского народного фронта уверены, что ремонтировать нужно те участки дорог, необходимость починки которых указывают люди. Для этого «фронтовики» и создавали свою интерактивную карту. Депутат городской Думы, представитель ОНФ Григорий Турчин ставит и еще один важный вопрос: качество. Нужно следить за подрядчиками и в процессе ремонта, и за исполнением гарантийных обязательств, после завершения капремонта. Иначе никаких бюджетных денег не напасешься, уверен Турчин.

«Необходимо еще и за качеством следить, а качество заключается в том числе и в воспитании подрядчиков с точки зрения того, что они должны нести ответственность по гарантийным ремонтам. Мы пытались по линии ОНФ добиться, чтобы сделали те или иные дороги, но ввиду отсутствия в бюджете строки на эти вещи очень сложно изыскать где-то деньги. Как председатель бюджетного комитета гордумы я понимаю, откуда их «взять». От учителей, чтоб залатать эту дырку, или от детского садика? Нет, так не получится. Необходимо планировать заранее. Но мы можем в данном случае без всяких стеснений заявлять претензии к подрядчикам».
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Завершая программу, в которой мы в очередной раз попытались поразмышлять: так от чего все же зависит нормальный ремонт дорог в нашем городе?, хотим вспомнить еще одну вещь. Когда встает вопрос о транспортном налоге, когда вводилась система «Платон», чиновники говорят: все эти меры позволят увеличить объем ежегодных работ и количество денег, на них выделяемых. Правда, пока мы только видим рост цен на бензин.

Теги: #ремонт дорог #эхо москвы в пскове #дороги Пскова #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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