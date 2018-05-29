Ремонт дорог начался в Пскове раньше обычного. Что бы это значило?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дневной дозор», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) 28 мая.
На удивление, в Пскове в этом году раньше минувших лет стартовали дорожные ремонты. Нет, речь идет не о пломбировании ям щебенкой и гудроном - эта операция ежегодно проходит в апреле-мае, ею никого не удивишь: автомобилисты ругаются, но терпят, потому что, как утверждают чиновники, либо так, либо никак - денег на капитальную переделку нет.
Между тем, именно капитальный ремонт в этом году в Пскове стартовал раньше прежних лет: информационные ленты и ТВ-новости сообщали о укладке асфальта на улице Герцена и Красных Партизан. В прежние годы срок начала работ выпадал на конец июня-начало июля. Так и в этом году. Нет ничего удивительного, рассказывают в муниципалитете: сейчас дорожники завершают контракты, работы по которым стартовали в минувшем сезоне, и определяют подрядчиков на нынешнее лето.
Сегодня в программе «Дневной дозор» вы услышите, сколько денег выделяет область в помощь городу на капитальный ремонт дорог в этом году и чем тут может помочь нам федеральный центр, а также список улиц, которые запланированы на этот сезон в Пскове. Вместе с тем, как удалось выяснить, на сегодняшний день до конца не известен объем финансирования на капремонт дорог Пскова, а значит полноценно нельзя проводить аукционы на все запланированные в областном центре дороги.
Получается, что если сейчас объявить конкурс, то его результаты станут известны к концу июля. Значит, на работы остается август-сентябрь, а дальше зима, и вновь общественники начнут справедливо обозначать, что при низких температурах и осадках асфальт укладывать нельзя - качество уйдет мгновенно. А чиновники начнут жаловаться, что поздно пришли деньги из региона и федерации. Как итог: все вроде правы и виноваты одновременно, а дорог как не было, так и нет.
Вообще, во властных коридорах периодически звучит мысль о том, что 44-й федеральный закон о закупках с его большими сроками и неповоротливыми механизмами расторговки не подходит для таких сезонных работ как капитальный ремонт дорог. Дескать, в дорожной отрасли следовало бы вернуться к испытанной в советские годы системе муниципальных и государственных предприятий, которые работали бы исключительно по заказу с целевым финансированием. Тогда и ремонты начинались бы не к августу, а в конце мая - начале июня, что напрямую связано с качеством конечного результата. Их и контролировать было бы легче. С таким мнением не соглашается депутат Государственной Думы, лидер движения «Убитые дороги» Александр Васильев. Он констатирует, что в дорожной отрасли практически отсутствует основной двигатель качества - конкуренция. Однако, возврат госпредприятий ничего не улучшит: они, собственно, отчасти работают, но не лучше коммерческих компаний. Продолжит Александр Васильев.
Объемы ежегодных дорожных работ напрямую завязаны на количестве выделяемых средств. Сразу предостережем по примеру прошлогоднего кульбита с ремонтами дворов: недоделки прошлого сезона в городской администрации объясняли в том числе и фактором нехватки мощностей псковских подрядных организаций: дескать, замахнулись на невыполнимое, недорасчитали. Если порассуждать гипотетически, помня про жалобы власть имущих на вечное недофинансирование, представим: свалилось на нас счастье и федерация выделила 500 миллионов исключительно на капитальный ремонт дорог в Пскове. Справимся? Как сообщил в негласной беседе представитель одной из дорожных организаций региона, да. Но при этом нужно учитывать своевременность выделения средств и проведение конкурсов, подготовку техники и мощностей асфальтовых заводов и даже риски по погоде. Это в идеале. А сколько средств и на какие цели выделяет городу область на этот сезон? Цифры озвучил руководитель областного комитета по транспорту Игорь Сильченков.
Кроме того, область выделяет Пскову 30 млн рублей на продолжение строительства улиц Инженерной и Юности, которые были начаты в 2015 - 2016 годах и из-за отсутствия денег стояли без движения 2017 год. Также 10 млн, по словам Игоря Сильченкова, пойдут на оплату работ по реконструкции моста 50-летия Октября. Понятно, что этот, на первый взгляд, большой, а на поверку быстро расходящийся по разным статьям объем финансирования — добавка к муниципальным деньгам, которых, к слову, тоже совсем не много. А планы большие. Собственно, они и не могут быть маленькими — Ганза в следующем году. Чего ждать от капремонтов в Пскове в этом сезоне, сообщила замначальника управления городского хозяйства Татьяна Макарова.
Не удивительно, что муниципалитет перешел от однолетних к двухгодичным контрактам: если в этом году денежка не выделяется, есть шанс получить ее в следующем году. Собственно, как подтвердили в региональном транспортном комитете, область предпринимает усилия для получения от федерации для Пскова дополнительно 190 млн рублей. Если их не будет, сложно сказать, какие из планов городских властей сбудутся. И опять же, если деньги придут, многие из запланированных улиц придется доделывать весной следующего, уже «ганзейского» года. Дай бог нам погоду. Депутат Псковского областного собрания, единоросс Юрий Сорокин, ранее комментировавший нам ситуацию с проблемами по строительству Объездной дороги, отметил, какие участки дорог нужно было бы сделать к Ганзейским дням, чтобы это было полезно в целом для транспортной ситуации города. С учетом оставшегося периода времени распаляться уже некогда, уверен Сорокин.
Представители Общероссийского народного фронта уверены, что ремонтировать нужно те участки дорог, необходимость починки которых указывают люди. Для этого «фронтовики» и создавали свою интерактивную карту. Депутат городской Думы, представитель ОНФ Григорий Турчин ставит и еще один важный вопрос: качество. Нужно следить за подрядчиками и в процессе ремонта, и за исполнением гарантийных обязательств, после завершения капремонта. Иначе никаких бюджетных денег не напасешься, уверен Турчин.
Завершая программу, в которой мы в очередной раз попытались поразмышлять: так от чего все же зависит нормальный ремонт дорог в нашем городе?, хотим вспомнить еще одну вещь. Когда встает вопрос о транспортном налоге, когда вводилась система «Платон», чиновники говорят: все эти меры позволят увеличить объем ежегодных работ и количество денег, на них выделяемых. Правда, пока мы только видим рост цен на бензин.