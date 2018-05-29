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Участок дороги Ущицы-Борок в Куньинском районе отремонтируют до конца года

Еще один участок автомобильной дороги регионального значение отремонтирует «Псковавтодор» в этом году. Предприятие заключило контракт на реконструкцию фрагмента трассы Ущицы-Борок в Куньинском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на «Псковавтодор». Подрядчиком стала компания «Газстрой».

На участке общей протяженностью почти 13 км до конца года будет уложен новый асфальт, обустроены 14 автобусных остановок и установлены 7 новых автопавильонов с наружным освещением. Также дорожники смонтируют водопропускные трубы, водоотводные лотки, ливневую канализацию, подходы к железнодорожному переезду, переустроят сети связи и линии электроснабжения. Кроме того, в планах - реконструкция моста через реку Лусня. Стоимость работ составляет 336 млн рублей.Средства выделены в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» с привлечением финансирования из областного бюджета.

В период выполнения работ будут введены ограничения дорожного движения по одной полосе, уточнили в «Псковавтодоре».

Напомним, что ремонтные работы региональное предприятие также ведет в Невельском, Плюсском и Псковском районах.