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АвтоМир / Дороги

Названы объекты улично-дорожной сети, которые отремонтируют к Ганзейским дням в Пскове

29.05.2018 20:34|ПсковКомментариев: 15

В Пскове продолжаются работы по ремонту улично-дорожной сети города на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и готовят объекты для аукционной документации на участках улиц к празднованию Международных Ганзейских дней.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, по заключенным муниципальным контрактам на 2017-2018 годы осуществляется ремонт улицы Герцена (на участке от улицы Л. Поземского до улицы Ипподромной), ремонт улицы Красных партизан (от улицы К. Маркса до улицы Воровского), ремонт улицы Алмазной (от улицы Чудской в сторону улицы Л. Поземского), ремонт улицы Кузнецкой (на участке от вечного огня до площади Победы, от площади Победы до ПК 13+000), ремонт улицы Кузнецкой (на участке от Октябрьского проспекта до улицы Ипподромной), ремонт тротуара на улице Толстого (от улицы Речной до автобусной остановки «Школа № 17») и по улице Н. Васильева (от д. 69 до д. 75).

Кроме того, в этом году будут выполнены работы по капитальному ремонту тротуаров на улице Яна Райниса, произведен ремонт улицы К. Маркса (на участке от улицы Некрасова до улицы Пушкина), ремонт улицы Алехина и улицы Литейной.

По информации УГХ, в 2018 году подготовлены объекты для аукционной документации на участках улиц к празднованию Международных Ганзейских дней. При выделении дополнительного финансирования планируется заключить контракты на 2018-2019 годы с ориентировочной общей стоимостью 130 млн рублей, включив в план дорожных работ по ремонту улично-дорожной сети на центральных улицах Пскова следующие объекты:

• ремонт улицы Конной (на участке от улицы М. Горького до улицы Петровской) протяженностью 0,5 км на сумму 10,7 млн рублей;

• ремонт улицы Белинского (на участке от улицы О. Кошевого до улицы Автозаводской);

• ремонт улицы Байкова протяженностью 0,5 км на сумму 11,7 млн рублей;

• ремонт улицы Гоголя (на участке от переулка Комсомольского до улицы К. Маркса) протяженностью 0,7 км на сумму 17,3 млн рублей;

• ремонт улицы Юбилейной (на участке от Красноармейской набережной до улицы Народной) протяженностью 1,3 км на сумму 41,5 млн рублей;

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• ремонт улицы Л. Толстого (на участке от улицы Гражданской до Зонального шоссе) протяженностью 2,3 км на сумму 38,2 млн рублей;

• ремонт улицы Байкова (на участке от улицы Западной до улицы Рокоссовского) протяженностью 0,6 км на сумму 4,3 млн рублей;

• ремонт улицы Металлистов (на участке от улицы Советской до улицы Я. Фабрициуса, от Октябрьского проспекта до улицы Плехановский посад) протяженностью 0,9 км на сумму 9 млн рублей;

• ремонт улицы Школьной протяженностью 0,8 км на сумму 7,4 млн рублей; ремонт улицы Набат протяженностью 0,2 км на сумму 2,2 млн рублей;

• выполнение работ по восстановлению изношенных слоев асфальтобетонного покрытия на сумму 3,9 млн рублей;

• реконструкция перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной в районе поликлиники № 3, стоимость объекта будет определена проектом.

Теги: #благоустройство #Ганза
Источник: Псковская Лента Новостей
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