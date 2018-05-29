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В районе деревни Феофилова Пустынь на трассе Р-23 начинается ремонт дороги

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приступает к ремонтным работам на автомобильной дороге федерального значения Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, текущий ремонт развернется на участке с 202-го по 211-й километр, в районе деревни Феофилова Пустынь.

Дорожникам предстоит выполнить фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия, укрепление обочин, нанести дорожную разметку из термопластика, установить дорожные знаки и сигнальные столбики.

В период ремонта, со 2 июня, на участке федеральной автодороги будет вводиться реверсивное движение по половине проезжей части с ручным регулированием. Скорость движения транспорта в районе мест производства работ будет ограничена до 50 км/ч. Ремонт участка трассы Р-23 планируется завершить до середины сентября текущего года.

Отметим, в настоящее время в Псковской области продолжается капремонт трех участков автодороги Р-23:

км 178 - км 202, протяженностью 23,1 км;

км 283 - км 302 (1 этап), протяженностью 19,96 км;

км 245 - км 280, протяженностью 35,5 км.

Работы на всех объектах завершатся в текущем году.