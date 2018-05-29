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В Пушкинских Горах ямы на центральной улице засыпают песком с обочины. ВИДЕО

В Пушкинских Горах ямы на центральной улице - улице Ленина, где располагается здание районной администрации, - «ремонтируют» с помощью песка с обочины. Удивленные таким «ноу-хау» местные жители сняли этот процесс на видео и разместили в Сети в группе «Подслушано Пушкинские Горы» в соцсети «ВКонтакте».

На видео видно, как один рабочий черпает лопатой песок с обочин и засыпает им ямы, а второй аккуратно этот песок утрамбовывает.

Отметим, что по улице Ленина осуществляется выезд из поселка в сторону Петровского и Михайловского. Пользователи соцсети предполагают, что таким образом пушкиногорцы готовятся к выходным и грядущему Пушкинскому празднику поэзии.